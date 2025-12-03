El diputado Felipe Fuentes asumirá la Presidencia de la Asamblea de Boyacá en enero de 2026

Felipe Fuentes asumirá la Presidencia de la Asamblea de Boyacá en un semestre marcado por elecciones y control político

Tunja

El diputado Felipe Fuentes, recientemente elegido como nuevo presidente de la Asamblea de Boyacá, asumirá el cargo a partir del 1 de enero de 2026, durante el primer semestre del próximo año, en un periodo que estará marcado por un fuerte ambiente electoral a nivel nacional.

Fuentes reconoció que su Presidencia coincidirá con un semestre “altamente político”, debido a las elecciones al Congreso y las presidenciales. “Será un semestre sumamente político, pero sin perder la naturaleza de la Asamblea, que es hacer control y seguimiento al Gobierno Departamental y mantener la conexión con el territorio, que es lo más importante”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.

Uno de los principales énfasis de su gestión será fortalecer la presencia de la corporación en las regiones. “Hay que sacar un poco la Asamblea a los municipios. Muchos jóvenes, sobre todo en el sector rural, no saben qué hace la Asamblea Departamental. La política se recupera con acciones, diálogo y presencia en el territorio”, explicó.

Reconocimiento al liderazgo femenino

El nuevo presidente también destacó la conformación de una mesa directiva con participación femenina. “Enviamos un mensaje poderoso al incluir a una mujer en la segunda vicepresidencia. Las mujeres tienen un valor adicional: son disciplinadas, apasionadas y comprometidas”, sostuvo.

Frente a las críticas de sectores de oposición que señalan poca discusión dentro de la corporación, Fuentes aseguró que el debate sí existe. “Aquí se han dado discusiones importantes, incluso sobre el presupuesto. Se han solicitado aplazamientos y retiros de proyectos cuando se consideran necesarios. En mi presidencia seguirán todas las garantías para la oposición, la independencia y la coalición”, afirmó.

Seguimiento al presupuesto y obras

Sobre el presupuesto aprobado para el departamento, superior a los 2 billones 16 mil millones de pesos, de los cuales más del 74 % se destina a inversión, el presidente electo aseguró que el control político será riguroso. “El ejercicio fundamental de la Asamblea es hacer seguimiento. Es impactante llegar a municipios como Paya y ver mejoramientos en instituciones educativas en zonas apartadas. Eso transforma vidas”, señaló.

También respaldó el cambio de destinación de algunos recursos para proyectos de mejoramiento de vías urbanas en municipios como Sogamoso, Paipa y Chiquinquirá, además del fortalecimiento de convenios con las Juntas de Acción Comunal. “Los presidentes de juntas son más eficientes y hacen rendir mejor los recursos”, explicó.

Sesiones extras y agenda social

Fuentes confirmó que la Asamblea fue convocada a sesiones extraordinarias del 12 al 16 de diciembre, donde se debatirán cerca de ocho proyectos de ordenanza en las comisiones de Hacienda y Plan de Desarrollo. Además, anunció que realizará recorridos por el departamento con actividades sociales de apoyo a comunidades vulnerables mediante la entrega de regalos y kits escolares.