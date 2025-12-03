Duplat, el artista bogotano que homenajeará a Gershwin en el cierre del circuito clásico de Compensar

El próximo jueves 11 de diciembre a las 7pm, el telón marcará el final de la temporada 2025, en el gran cierre del Circuito clásico de Compensar y La Fosbo, con un magistral concierto que llevará al espectador en un viaje musical por el folclor mexicano pasando por la fusión de jazz y sonidos clásicos Gershwin para un cierre de lujo en el gran homenaje a Maurice Ravel en el marco de los 150 años de su natalicio.

El recital contará además con la participación del reconocido cantante e intérprete Duplat en el piano y bajo la batuta de Sara Aldana como directora invitada, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Bogotá

La segunda parte del evento nos transporta a los años veinte con la célebre Rhapsody in Blue de George Gershwin. Esta obra revolucionaria, que funde el lenguaje clásico con el jazz, será interpretada por el talentoso pianista Duplat, quien dará vida a sus melodías efervescentes y ritmos inconfundibles. Con la maestra Aldana al frente de la orquesta, la obra se convertirá en una verdadera fiesta musical que demuestra cómo la música puede atravesar fronteras y épocas con fuerza universal.

El programa culmina con un homenaje especial al gran Maurice Ravel, en el marco de los 150 años de su nacimiento. Se interpretarán dos de sus joyas más queridas: Mi madre la oca, con su evocadora magia de cuentos infantiles; y el monumental Bolero, una de las piezas más icónicas del repertorio sinfónico de todos los tiempos.

Será una noche en la que México, Estados Unidos y Francia se encontrarán en un mismo escenario para celebrar la diversidad, la imaginación y la potencia de la música. ¡Un concierto imperdible!

Daniel Duplat: Bogotano, inició sus estudios pianísticos a la edad de 5 años, en el programa musical juvenil de la Universidad Pedagógica Nacional, en 2014, ingresa al Programa Infantil y Juvenil de la Universidad de los Andes, donde inicia sus estudios a cargo del Maestro Antonio Carbonell. En 2016 ingresa al pregrado en la misma Universidad. Actualmente cursa sexto semestre de Piano Principal.

La Orquesta Sinfónica de Bogotá es nuestra principal agrupación. Ha sido residente del Teatro Cafam, realizando temporadas de ballet, zarzuela, ópera y el tradicional Gran Concierto de Fin de Año durante quince años consecutivos. La Orquesta ha presentado temporadas diseñadas alrededor de compositores como Beethoven, Mozart, Ravel, Rachmaninov, Britten y Gershwin, y ha participado en múltiples festivales, escenarios y coproducciones de ópera a lo largo de sus quince años. La orquesta ha fusionado la música popular y sinfónica con artistas como Juan Fernando Velasco, Il Divo, Silva y Villalba, y Alfredo Gutiérrez, Ana y Jaime, y, de igual manera, ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas de talla internacional en sus temporadas sinfónicas y conciertos de fin de año.