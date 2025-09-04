“Dulce y Amarga”: el nuevo éxito de Andrés Cepeda y Duplat

La vida se mueve entre contrastes: la alegría y la melancolía, lo bueno y lo no tan bueno. En ese vaivén emocional nace “Dulce y Amarga”, el nuevo sencillo de Duplat junto al maestro Andrés Cepeda, una colaboración que se convierte en un manifiesto musical sobre lo que realmente significa vivir.

Inspirada en una noche de emociones encontradas durante una gala de premios, la canción surgió en una sesión de escritura que duró apenas 25 minutos.

La química entre los dos artistas fue inmediata. “Creo que esta canción va a ser un antes y un después en mi carrera musical”, confiesa Duplat.

“Coincidí con Andrés en un momento preciso de mi vida, con la necesidad urgente de decir algo en mis canciones. Para mí, ‘Dulce y Amarga’ resume no solo mi manera de ver la música, sino la vida misma”.

Por su parte, Andrés Cepeda recuerda el encuentro con Duplat en el backstage de un concierto en Bogotá: “Conversamos un rato y nos dimos cuenta de que íbamos a ser fácilmente amigos. Un par de semanas después, llegó a mi casa, se sentó al piano y en 45 minutos teníamos la canción. Esa misma tarde grabamos el demo. Es una colaboración en la que nuestros estilos musicales se entienden a la perfección”.

Con el piano como eje central y la complicidad entre dos voces que se encuentran en momentos distintos de su carrera, “Dulce y Amarga” es una reflexión honesta sobre la vida. La producción refuerza su esencia pop/rock con un sonido profundamente emocional, compuesto por ambos artistas y producido por Duplat.

En los instrumentos, Duplat se encargó del piano y la voz, mientras que Cepeda aportó guitarra y voz. El ensamble se completa con Jacobo Álvarez en la batería, Guillermo Vadalá en el bajo y Andrés Cruz en la guitarra, logrando una atmósfera cargada de sensibilidad y matices.

La grabación se realizó en los estudios Audiovisión de Bogotá, bajo la dirección del ingeniero David Dueñas, con mezcla de Uriel Dorfman y masterización de Lewis Pickett, asegurando un acabado sonoro impecable.

“Nada es perfecto en la vida. Las tristezas son inevitables y normales. La vida consiste en sufrir y disfrutar. Ambas cosas son igual de importantes”, reflexiona Duplat sobre el mensaje de la canción.

Tras su anterior lanzamiento “Déjame Ser” y la condecoración recibida por el Concejo de Bogotá por su aporte musical a la ciudad, Duplat realizó dos recitales de piano clásico en Cali y Leticia, y acompañará a Manuel Medrano en su gira por América Latina y España.

Mientras tanto, Andrés Cepeda se prepara para recorrer 19 ciudades de Colombia con su gira “Bogotá Deluxe”, presentando su más reciente álbum de estudio.