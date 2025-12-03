Cemento País consolida su presencia en el departamento de Sucre: ¿en qué poblaciones? Le contamos

Colombia

Cemento País es una compañía posicionada en el sector de la construcción por su experiencia, la innovación en sus productos y su amplio respaldo; pues cuentan con cinco fortalezas clave: la calidad, su amplia cobertura, la innovación tecnológica, el compromiso con la comunidad y un servicio al cliente excepcional.

En ese sentido, estas fortalezas han logrado impulsado el liderazgo de la cementera en el departamento de Sucre, por lo que Cemento País continúa consolidando su presencia en 6 poblaciones de esta zona de Colombia:

San Luis.

La Ceja del Mango.

El Roble.

Las Llanadas.

Las Tablitas.

San Benito Abad.

Al respecto, se pronunció Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País: “Es un honor acompañar a nuestros clientes en el departamento de Sucre, donde hemos construido una relación de confianza y respeto”, indicó, agregando que las fortalezas de la marca le permiten ofrecer soluciones integrales y de alta calidad, contribuyendo a su vez al desarrollo de la región.

De esta manera, la cementera sigue comprometida con el crecimiento y el bienestar de las comunidades sucreñas, promoviendo el acompañamiento constante y ofreciendo productos de calidad para seguir impulsando esta zona del país.