Bucaramanga recibirá a Tolima en los cuadrangulares de la Liga Colombiana: hora, fecha y cómo seguir

Atlético Bucaramanga jugará ante Deportes Tolima, este miércoles 3 de diciembre en el estadio Américo Montanini, por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales en la Liga Colombiana. En lo que será un duelo directo por el paso a la gran final por la estrella de fin de año.

En este encuentro es muy importante para santandereanos y tolimenses porque se podría definir de una vez, cual de los dos estaría disputando la estrella de fin de año. Si Tolima gana o empata, aseguraría su cupo por el grupo B en la final y con el punto invisible, ningún rival lograría superarlo.

Así las cosas, en este grupo el líder es el cuadro Pijao con 10 puntos, segundo se ubica Bucaramanga con 7 unidades y esta obligado a ganar. Tercero quedó Santa Fe, con apenas 3 puntos, misma cantidad que Fortaleza que es cuarto.

¡𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐉𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐀𝐍𝐈𝐍𝐈!❤️‍🔥



🏡𝐏𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨: Miércoles, 03 de diciembre

🆚 Deportes Tolima

🕣 8:30 PM

🏟️ Estadio Américo Montanini#VolvamosASoñar⭐ pic.twitter.com/rKyjm8zh0p — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) December 1, 2025

Por otra parte, Bucaramanga llega a este duelo tras ganarle 2-0 a Fortaleza en el estadio de Techo, con anotaciones de Luciano Pons y Fabián Sambueza. Sin embargo, esta obligado a conseguir los tres puntos ante Tolima, para alargar la definición de este grupo hasta la última jornada.

El último antecedente entre estos dos equipos fue el sábado 22 de noviembre, por la segunda fecha de estos cuadrangulares y terminó 0-0 en el Murillo Toro.

Posibles nominas de los equipos

Bucaramanga

DT. Leonel Álvarez

Titulares: Aldair Quintana, Carlos Romana, Jéfferson Mena, Carlos Henao, Carlos de las Salas, Leonardo Flores, Aldair Zárate, Kevin Londoño, Juan Camilo Mosquera, Fabián Sambueza y Luciano Pons.

Tolima

DT. Lucas González

Titulares: Cristopher Fiermarin, Samuel Velásquez, Anderson Angulo, Marlon Torres, Yhorman Hurtado, Sebastián Guzman, Juan Pablo Nieto, Mauricio Gonzalez, Kevin Pérez, Jersson Gonzalez y Adrián Parra.

Hora, fecha y cómo seguir el partido

El partido entre Bucaramanga y Tolima se jugará mañana miércoles 3 de diciembre a partir de las 8:30 p.m. (hora Colombia), en el estadio Américo Montanini. El juego lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto de la pagina web.