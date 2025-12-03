Advierten aumento en la factura de gas a partir del mes de enero del 2026: esta es la razón

Personal técnico de Alcanos de Colombia adelanta las acciones necesarias para dar solución efectiva a la causa de esta problemática y garantizar la normalidad del servicio.

Este incremento anunciado por Andesco es atribuido a la necesidad de adquirir gas importado, un componente cuyo impacto ya se sintió en el interior del país y que ahora afectará a la región Caribe a partir de la facturación de enero, con alzas que rondan el 14% para el sector residencial y hasta el 55% para el gas vehicular.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con el exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, esta situación se veía venir desde que Colombia perdió la autosuficiencia para el abastecimiento de gas para el consumo esencial, hecho ocurrido el pasado diciembre.

El exministro indicó que existe una esperanza de alivio relacionada con una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, cuya expedición se demoró un año.

Esta resolución les permite a las empresas comercializadoras contratar a largo plazo el suministro de gas importado.

El Ministerio de Minas y Energía informó que se encuentra a la espera de la información oficial del Gestor del Mercado de Gas Natural, necesaria para adoptar medidas regulatorias que permitan estabilizar el precio del gas y evitar afectaciones a los usuarios residenciales, comerciales y del transporte.