Ataque armado en zona rural de Cúcuta dejó un policía muerto y otro herido

Cúcuta.

En las últimas horas se registró un grave ataque contra la subestación de Policía de Aguaclara, en zona rural de Cúcuta, donde dos uniformados fueron sorprendidos por disparos cuando permanecían en la entrada de las instalaciones.

Según la información preliminar conocida por este medio, un hombre que se movilizaba en motocicleta abrió fuego de manera repentina, impactando a los policías.

En el lugar falleció el patrullero Luis Montero Angarita, mientras que el patrullero Jesús Meneses Rodríguez resultó herido y fue trasladado para recibir atención médica.

Las autoridades indicaron que el ataque se habría cometido bajo la modalidad de ráfaga, dejando a los uniformados sin posibilidad de reacción.

Debido a la complejidad del sector donde ocurrió el hecho, aún no ha sido posible el desplazamiento de las unidades judiciales encargadas de los actos urgentes.

Desde el Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta se adelantan las coordinaciones necesarias para asegurar el ingreso al área y continuar con los procedimientos correspondientes.

Las autoridades trabajan para establecer quiénes serían los responsables y las motivaciones detrás de esta acción criminal.