🔴 Cúcuta vs. Real Cundinamarca, EN VIVO por la final del Torneo de Ascenso: Siga ACÁ el partidazo

Esta tarde jugarán <b>Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca la final de vuelta en el Torneo Colombiano</b>, a partir de las 3:45 p.m. (hora Colombia) en el estadio General Santander. En lo que será un duelo muy interesante, por los posibles resultados que se tendrían que dar para ascienda alguno de los dos equipos.En esta serie, el equipo Motilón viene perdiendo 1-0 ya que cayó en el duelo de ida que se jugó en el estadio de Techo, con <b>anotación de </b><b>Bayron Caicedo,</b> que puso el único gol del encuentro. Esta partido fue un juego muy parejo, en los que ambos conjuntos se hicieron fuertes y se definió por algunos errores del rival.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/12/01/ventas-bajas-en-la-previa-de-la-final-del-torneo-de-la-b-en-cucuta/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/01/ventas-bajas-en-la-previa-de-la-final-del-torneo-de-la-b-en-cucuta/"><b>Ventas bajas en la previa de la final del Torneo de la B en Cúcuta</b></a>Los dos ausentes en este partido serán <b>Juan Ceballos</b><b> en los locales y </b><b>Jean Barbosa</b> por la vista, porque fueron expulsados en Bogotá y deberán pagar la fecha de sanción.Si los Motilones ganan este partido 1-0 y el título se define desde los penaltis, con victoria para el Real Cundinamarca, <b>estos dos equipos jugarán otro duelo directo por el ascenso.</b>Si por el contrario, <b>Cúcuta gana por dos goles más de diferencia</b> y se corona como campeón del segundo semestre, <b>ascenderá de manera directa</b>, junto a Jaguares que ya tiene asegurado su cupo en la A el próximo año. Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/12/02/habitantes-del-barrio-lleras-estan-a-la-expectativa-por-partido-del-cucuta-deportivo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/02/habitantes-del-barrio-lleras-estan-a-la-expectativa-por-partido-del-cucuta-deportivo/"><b>Habitantes del barrio Lleras están a la expectativa por partido del Cúcuta Deportivo</b></a>La otra opción sería que el equipo de Cundinamarca gane o empate este encuentro y se quede con el título. De esta manera <b>tendría que jugar ante Patriotas, para ver cual de los dos equipos jugará en la Liga en el 2026.</b>Ante cualquiera de estas posibilidades, no habrá un repechaje ente Cúcuta y Patriotas.