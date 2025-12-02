Liga Colombiana

🔴 Cúcuta vs. Real Cundinamarca, EN VIVO por la final del Torneo de Ascenso: Siga ACÁ el partidazo

El equipo cundinamarqués va ganando esta serie que define el campeón del segundo semestre en la B

Real Cundinamarca vs, Cúcuta en al final ida del Torneo Colombiano 2025-II / @cucutaoficial

Real Cundinamarca vs, Cúcuta en al final ida del Torneo Colombiano 2025-II / @cucutaoficial

Laura Reina

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad