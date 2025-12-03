Abren incidente de desacato al presidente Petro por no retractarse en el caso Coosalud

JUDICIAL

El juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá abrió el incidente de desacato porque el presidente de la República, Gustavo Petro no se ha retractado ni ofrecido disculpas 16 veces por afirmaciones que hizo en la red social de “X” en contra Coosalud (hoy intervenida) y su antiguo presidente Jaime González, como lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en noviembre pasado.

El presidente Petro, ha sostenido en alocuciones que en Coosalud se robaron la plata de la salud y en redes sociales, tildó de “bandido” al exgerente de Coosalud y lo relaciono con la supuesta pérdida de más de 200.000 millones de pesos de recursos de la salud.

Los jueces ampararon los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el debido proceso del expresidente de Coosalud Jaime González y ordenaron al mandatario la rectificación.

El juzgado le da 48 horas al jefe de Estado para que informe las actuaciones realizadas en cumplimiento a la orden judicial.

El caso Coosalud

Surgió por cuenta de las revelaciones de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, en septiembre de 2024, cuando se conoció que desde esa EPS el entonces asesor Mario Urán, habría direccionado recursos de la salud a unas pocas clínicas que serían de su interés.

Producto de una intervención de la Supersalud, se encontró que esa EPS habría desviado $200 mil millones mediante la figura de un autopréstamo con recursos de la salud.