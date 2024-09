Los sospechosos direccionamientos de pagos en tres EPS intervenidas

EL DATO DE JOSE ANDRES

Caracol Radio conoció que EMSSANAR, SOS y ASMET SALUD, tres EPS que fueron intervenidas por malos manejos financieros, estarían haciendo movimientos sospechosos con los pagos a clínicas y hospitales.

Todas esas EPS tienen sus afiliados en el suroccidente del país y un denominador común, un señor que se llama Mario Andrés Urán. Resulta que, a él, los vicepresidentes y los interventores de esas EPS, cada mes le comparten y consultan la postulación de pagos a acreedores antes de reportarlo a la Supersalud.

La sospecha recae en que Mario Andrés Urán, no es funcionario de la Supersalud, tampoco es contratista y nada tiene qué ver con la interventoría designada por el gobierno nacional.

Haciendo una búsqueda en Google, figura que Mario Andrés Urán es señalado de ser un “lobista” del sector de la salud, y ha sido asociado a escándalos como el caso Caprecom

Caracol Radio tiene en su poder varios correos que demostrarían la injerencia de Mario Andrés Urán en las postulaciones de pagos que hacen las EPS intervenidas, previamente a su presentación ante la Superintendencia.

Los correos de EMSSANAR EPS

Hay un correo que data del 16 de julio de 2024 a las 3:29 pm. El correo lo envía Edgar Zamudio Pulido, vicepresidente Financiero de EMSSANAR EPS, con destino a Mario Andrés Urán y cuya dirección de correo registrada es una institucional que pertenece a una empresa solidaria de salud que se llama Coosalud.

El mensaje adjunta un archivo de postulación de pagos para clínicas y EPS y dice lo siguiente: “Buena tarde Dr. Mario, adjunto la postulación final de junio para julio después del ajuste enviado por la ADRES”. (VER DOCUMENTO)

En otro correo se envió el 25 de julio a las 7:08 pm, el vicepresidente Financiero de EMSSANAR EPS anexa un documento Excel de pagos y unas certificaciones. El destinatario Vuelve a ser el señor Mario Andrés Urán. (VER DOCUMENTO)

Los correos de ASMET SALUD

Uno de esos correos tiene fecha del 14 de junio de 2024. Lida Milena Arbeláez, vicepresidenta financiera de ASMET SALUD intervenida, envía un correo de postulación de pagos a clínicas y hospitales por giro directo a Mario Andrés Urán. Adjunta cuenta maestra y presupuestos máximos del régimen subsidiado y contributivo. (VER DOCUMENTO)

Dos días después, el 16 de julio de 2024 a las 8:26 am la señora Lida Milena, envía a Mario Andrés el reporte de giro directo y postulación de pagos antes de que fuera remitida a la Superintendencia (VER DOCUMENTO)

El correo de los interventores

Existe un correo del 26 de mayo de 2024 a las 11:22 am. El señor Mario Andrés Urán se dirige a los tres interventores de las EPS EMSSANAR, SOS y ASMET SALUD, donde les informa el plan centralizado para el suroccidente de la compra de medicamentos.

Superintendencia de Salud indaga

Caracol Radio puso en conocimiento de esta situación al Superintendente de Salud. Confirmó que no conoce al señor Mario Andrés Urán y que ese personaje no tiene ningún vínculo con la Superintendencia y no se sabe cuál es su interés.

Conocimos que ya se abrió una indagación y ayer, funcionarios de la Superintendencia, tomaron copia de los discos de los computadores de las directivas de las tres EPS.