Hasta este sábado está el Festival de Arte en Girardota

Continúa la programación de la segunda edición del Festival de Artes, organizado por la Casa de la Cultura de Girardota Pedrito Ruiz, que a su vez se articula con el INDER y la final de los juegos deportivos departamentales 2025. Este año, con inicio el pasado 24 de noviembre, el municipio celebró la creatividad de estudiantes que culminaron sus procesos formativos en las artes.

El festival cuenta con dos momentos de proyección; uno celebrado a mitad de año y el período actual, como cierre del año. Se trata de una estrategia para pensar el arte en diversos lugares del territorio, que también tuvo lugar en las zonas rurales mediante las llamadas “Movidas Culturales”, en las que se llevaron estos procesos a diferentes escuelas de las veredas de Girardota.

Creaciones artísticas y actividades culturales acompañan los diversos espacios públicos del municipio: teatro, bandas sinfónicas, conciertos, ensambles vocales, entre otras propuestas pensadas para compartir en familia en este municipio del norte del Valle de Aburrá.

Sara Cardona, promotora cultural del municipio, declara que, dentro de la zona urbana, diversos escenarios ofrecen al público una agenda cultural especial para quienes deseen vivir una experiencia llena de talento, creatividad y raíces culturales: “Dentro de la agenda que tenemos programada para estas dos semanas, contamos con espacios como el Parque Innova, el Parque Principal y también el Parque de la Poesía”.

Detalles de la programación semana

Todas las actividades están abiertas al público general. El festival invita a la ciudadanía a reconectar con el talento local y la creatividad desde las artes y la cultura.