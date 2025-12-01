General Juan Miguel Huertas sigue en funciones pese a sanción de Procuraduría por el caso ‘Calarcá’

El general Juan Miguel Huertas, salpicado en el escándalo de corrupción revelado en los archivos de alias ‘Calarcá’, continúa ejerciendo plenamente como comandante del Comando de Personal del Ejército, a pesar de que la Procuraduría General de la Nación lo sancionó disciplinariamente mientras avanza la investigación.

Según fuentes consultadas por Caracol Radio, el alto oficial sigue firmando documentos, liderando procesos administrativos y cumpliendo sus responsabilidades dentro de la institución.

La razón

Aunque la Procuraduría ya emitió la sanción correspondiente, el general no ha sido notificado formalmente, paso indispensable para que la medida entre en vigencia.

De acuerdo con el Ejército, la notificación debe provenir directamente del presidente Gustavo Petro, quien, como jefe de Estado y suprema autoridad de la Fuerza Pública, es la figura encargada de imponer la sanción.

Hasta que ese acto administrativo no sea comunicado, el general Huertas mantiene sus funciones y su cargo.

Escándalo del general Huertas

El nombre del general Juan Miguel Huertas aparece en los documentos incautados a alias ‘Calarcá’, cabecilla de las disidencias de las FARC, investigación que destapó presuntos vínculos de uniformados y funcionarios con redes de corrupción y tráfico de información.

Ante esto, la Procuraduría avanzó en procesos disciplinarios contra varios militares, entre ellos Huertas, mientras la Fiscalía continúa con indagaciones penales relacionadas.