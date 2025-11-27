Procuraduría suspende provisionalmente al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía

#ATENCIÓN La Procuraduría suspendió provisionalmente al general Juan Miguel Huertas, comandante de Personal de Ejército, y al funcionario de Inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, para garantizar el debido proceso de las investigaciones que los relacionan con presuntos nexos con las… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2025

En las últimas horas, la Procuraduría General tomó decisiones cruciales en la investigación en contra de altos funcionarios del gobierno que estarían presuntamente involucrados con las disidencias de alias “Calarcá”.

Desde Popayán, el procurador Eljach confirmó que el general Juan Miguel Huertas, comandante de Personal del Ejército, y Wilman Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI),fueron suspendidos provisionalmente.