Primer equipo femenino colombiano de montañismo, logra la cumbre del Monte Vinson

Medellín

Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante, conforman el primer equipo femenino de montañistas colombianas en lograr la Cumbre del Monte Vinson, completando las siete cumbres más altas de cada continente.

Llevando la bandera colombiana con orgullo, Ana María y Ana Isabel, cumplieron su objetivo, demostrando la capacidad, la disciplina y el liderazgo de la mujer colombiana. Más allá de la Cumbre y Epopeya Colombia, se unieron para empoderar, respaldar y acompañar a este gran equipo de escalarodas, haciendo posible este logro.

Más allá de la cumbre, fue fundada por Ana María y Ana Isabel, impulsando el desarrollo de las capacidades de liderazgo para el cumplimiento de objetivos.

Epopeya Colombia, con 25 años de trayectoria, ha sido un referente en los proyectos más grandes de Montañismo Colombiano, fortaleciendo el liderazgo y el trabajo en equipo.

¿Quiénes conforman este equipo de montañistas?

Ana Isabel Bustamante, montañista, escaladora colombiana, ingeniera, conferencista motivacional y directora de proyectos, ha sido parte de expediciones de montaña en diferentes partes del mundo. Con esta expedición logra su cuarta cima a lo largo de este proyecto.

Ana María Giraldo, montañista, emprendedora, conferencista internacional, entrenadora en mentalidad de clima y madre, con orgullo ha sido una de las 3 primeras colombianas en lograr la cima del Monte Everest y el Monte Vinson.

Montañas que conforman las siete cumbres:

Monte Aconcagua, 6.962msnm, punto más alto de América

6.962msnm, punto más alto de América Monte Kilimanjaro, 5.894 msnm, punto más alto de África

5.894 msnm, punto más alto de África Monte Elbrus, 5642 msnm,punto más alto de Europa

5642 msnm,punto más alto de Europa Monte Denali, 6.194 msnm,punto más alto de la región ártica

6.194 msnm,punto más alto de la región ártica Monte Everest, 8.848 msnm, punto más alto del planeta y de Asia

8.848 msnm, punto más alto del planeta y de Asia Monte Carstenz, 4.884 msnm, punto más alto de Oceanía

4.884 msnm, punto más alto de Oceanía Monte Vinson, punto más alto de la Antártida

Acompañadas de arduos entrenamientos con el fin de fortalecer y mejorar su capacidad aérobica y el fortalecimiento muscular, siguieron rigurosamente un plan de entrenamiento que contenía: ciclismo de montaña, trote y caminata. Con el fin de adaptarse de manera eficaz a la altura, también realizaron numerosas expediciones en cordilleras de Colombia, Bolivia y Perú.

“Con Epopeya ellas aprendieron valores como compromiso, vulnerabilidad, una retroalimentación constructiva y sinergia y cohesión para alcanzar sus objetivos, a través de un liderazgo consciente y resiliente", expuso Marcelo Arbeláez, socio y uno de los primeros colombianos en lograr el reto de las 7 cumbres más altas de cada continente, incluido el Monte Everest.

Lili Pink, y Topara fueron los aliados y acompañantes de Ana María y Ana Isabel. “En TOPARA creemos que lo extraordinario se construye paso a paso, y que cuando se lleva a Latinoamérica en el corazón, no hay cima imposible de alcanzar“, manifestó Benny Bursztyn, fundador de TOPARA y vicepresidente de Producto e Innovación de Nalsani S.A.S.

Con esta victoria no solo ha ganado Colombia, también se demuestra la importancia de apoyar el deporte en el país para seguir logrando estas grandes metas.