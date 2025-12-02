Golpe al Call Center en Bellavista: operación desmantela red de extorsión

La Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, adelantó una intervención de alto impacto en el Establecimiento Carcelario de Bellavista, en Medellín, con el objetivo de desactivar redes delictivas que venían realizando extorsiones desde el interior del penal.

La operación se desprende de un proceso investigativo que venía siguiendo la pista a diferentes modalidades de presión y engaño telefónico. Según las autoridades, desde algunas celdas se habría montado una especie de “centro de llamadas” ilegal desde el cual presuntamente se exigían pagos bajo amenazas.

El brigadier general William Castaño Ramos, Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que la intervención busca cortar las fuentes de financiamiento de estructuras criminales y garantizar mayor tranquilidad a la comunidad.

“Esta acción se ejecutó con como respuesta investigativa frente a modalidades de extorsión carcelaria y digital, sobre estructuras que, mediante el dominado call center criminal, realizaban llamadas desde el interior del establecimiento para intimidar, suplantar autoridades y emitir amenazas o generar exigencias económicas a las víctimas.”

El procedimiento se llevó a cabo en el patio 2, zona compuesta por 57 celdas y con una población de alrededor de 785 personas privadas de la libertad. En el registro fueron confiscados 50 celulares, 20 cargadores, dos módems, cerca de 100 gramos de sustancias ilícitas y 20 armas blancas de fabricación artesanal, elementos que, de acuerdo con los investigadores, facilitaban la comisión de estas conductas.