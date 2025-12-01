Durante la alborada se impusieron 252 comparendos y se inmovilizaron 97 vehículos en Medellín  

Medellin

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un reporte del comportamiento de los habitantes de la ciudad con motivo de la llegada de diciembre o denominada alborada. Aunque las campañas de no uso de pólvora han calado en las personas, algunos siguen insistiendo en poner su salud en riesgo y la de los demás. Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se reportaron 7 personas quemadas con pólvora.

“El año pasado, a la misma fecha, fueron 11; esta vez son cuatro menos, pero siete son demasiado. De los quemados, cuatro personas estaban manipulando pólvora y otros tres eran observadores. En su gran mayoría, eran hombres. Realmente hay que cuidarnos, y ojo con lo de los niños. Es que, además de que la pólvora hace un gran daño al medioambiente, a los animalitos, a las mascotas, a la fauna silvestre, realmente también genera otro tipo de problemas como estos.”

El mandatario agregó que lamentablemente se registraron muchas llamadas al 123 por riñas en fiestas, por lo que de nuevo pidió a las personas tener un comportamiento adecuado para evitar tragedias y moderar el consumo de licor en estas festividades.

Mientras que la Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña organizó operativos en las vías para evitar que conductores conduzcan en estado de embriaguez y cumplan las normas de tránsito. Es así como entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se impusieron 252 comparendos y se realizaron 97 inmovilizaciones de vehículos por maniobras peligrosas, documentación vencida, mal parqueo y otras conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

“Fue una noche marcada por la lluvia, pero aun así logramos mantener la regulación y el control en puntos críticos como Las Palmas, El Mirador del Cielo, Alto de Calasanz y el puente de la calle 4 Sur”, reportó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.

Esos operativos fueron acompañados por la policía y el Ejército.