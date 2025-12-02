Más de 500 establecimientos participan del concurso vitrinas navideñas en el Quindío

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

A partir de este mes inicia el importante concurso que busca promover una cultura de creatividad empresarial y aumentar el flujo de los visitantes por ende de las ventas de cada establecimiento participante.

Empresarios participantes del concurso

Nicolás Correa es uno de los comerciantes que participa del concurso y dijo que este tipo de espacios son fundamentales para visibilizar los negocios.

Fue claro que en su decoración participaron todos los colaboradores fortaleciendo el trabajo en equipo y las ganas de competir por obtener el primer o segundo lugar del concurso.

Otra de las empresarias concursantes es Valentina Ocampo quien se mostró dichosa por participar en el evento puesto que considera la época de navidad es de unión, alegría y por eso sin pensarlo decidió mejorar su vitrina.

Resaltó que decidieron apostarle al reciclaje por eso es alta la creatividad que tienen en su establecimiento ya que utilizaron diferentes manualidades como mariposas amarillas haciendo referencia al nobel Gabriel García Márquez.

Envío un llamado a la comunidad para que los visiten se tomen las fotografías con el objetivo de apoyar el comercio del departamento.

Cámara de comercio de Armenia y del Quindío

Por su parte, el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada indicó que el 70% de las decisiones de compra se toman frente a una vitrina bien diseñada.

Manifestó que 539 establecimientos del departamento se inscribieron para participan del concurso de las vitrinas navideñas donde Armenia registra 182, Calarcá 108 y Quimbaya 67.

Resaltó que premiarán a la mejor vitrina navideña con $7 millones y $3 millones a aquella que ocupe el segundo lugar según el jurado.

El líder gremial aseguró que todos los sectores aportan a la temporada por eso es clave para el fortalecimiento de la dinámica económica y comercial. Asimismo, mencionó que el 9 de enero se dará a conocer el ganador del concurso lo que significa que todo el mes de diciembre será la evaluación correspondiente.

Importante mencionar que los ciudadanos podrán participar por 2 millones de pesos siendo activo en Instagram y siguiendo todos los pasos de la paleta oficial del concurso.