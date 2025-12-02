Manizales enciende la navidad

Manizales

El espíritu navideño en Manizales brillará en los lugares más reconocidos y se ha encendido oficialmente en Manizales con la inauguración del alumbrado navideño, un despliegue lumínico compuesto por 1.185 figuras que transforman la capital caldense.

Este espectáculo de luz no solo busca embellecer la ciudad, sino que se consolida como una estrategia clave para fomentar el turismo en la región.

Un alumbrado navideño y festivo

El alumbrado permanecerá encendido hasta el 13 de enero, coincidiendo estratégicamente con el último día de la prestigiosa Feria de Manizales, garantizando un periodo prolongado de atractivo para visitantes locales y nacionales.

La ambiciosa decoración de la ciudad ha requerido una inversión que supera los $6.800 millones de pesos. Los motivos que adornan la ciudad son una rica mezcla de elementos navideños tradicionales, junto con representaciones de la cultura cafetera, la naturaleza y la identidad de Manizales y su área metropolitana.

El Alcalde de Manizales resaltó esta inversión como un factor determinante para mantener el prestigio de la ciudad, destacándola como un atractivo constante. En un llamado especial, invitó a todos los ciudadanos a “venir, disfrutar de Manizales, la Navidad y por supuesto, la Feria de Manizales”.

Arte, tradición y extensión comunitaria

La magnitud del alumbrado va más allá de las cifras, pues implica un profundo trabajo artesanal. El mandatario local exaltó el esfuerzo detrás de cada figura y cómo estas se han dispuesto para adornar lugares emblemáticos, turísticos, barrios y veredas de la ciudad, llevando la alegría navideña a cada rincón.

“Iluminamos la ciudad para que las familias podamos caminar con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros adultos mayores; para que todo mundo pueda disfrutar una Navidad y que no sea solamente rumba o trabajo (...) También para que disfrutemos la tradición con más de 1800 figuras, más de 72 km de mangueras”, destacó el alcalde manizaleño.

Lugares para visitar y disfrutar

Los lugares icónicos siguen siendo los protagonistas, sin embargo, la estrategia de este año se enfoca en descentralizar el espectáculo con un alumbrado que también llega a barrios y veredas.

Chipre

Parque del Agua

Las avenidas principales

La Plaza de Bolívar, que alberga el pesebre y el árbol de Navidad.

Barrio Estrella

Milán

San Rafael

Uno de los aspectos más innovadores de la iluminación es su enfoque metropolitano, rindiendo homenaje a los municipios que la conforman, es decir, Palestina, Villamaría y Neira.

En el Parque del Agua , referencias a Palestina .

, referencias a . En el parque del Barrio Estrella , motivos que representan a Neira .

, motivos que representan a . En San Rafael, figuras alusivas a Villamaría.

El proyecto es el resultado de una alianza estratégica entre la Alcaldía de Manizales y la CHEC del grupo EPM, para lo cual se realizó una inversión total de 6.800 millones de pesos que se han destinado no solo a los puntos centrales, sino a una cantidad significativa de barrios y veredas

Barrios de la Comuna 5

Veredas como el kilómetro 41 y la Cuchilla del Salado.

como el kilómetro 41 y la Cuchilla del Salado. Barrios como San Sebastián, Ciudadela del Norte, El Campín, El Nevado, La Sultana, La Enea, Arrayanes, El Caribe, San José y Puerta del Sol.

Durante los 43 días que dura la exhibición (del 1 de diciembre al 13 de enero), se proyecta que más de 2 millones de personas visiten el alumbrado navideño, provenientes no solo de Caldas, sino también de departamentos vecinos como Risaralda y Quindío.