Manizales reporta el primer caso de una persona quemada por pólvora en diciembre

Manizales

Las autoridades de Manizales ya reportaron el primer quemado por pólvora en el mes de diciembre, las primeras informaciones hablan de un hombre de 22 años que fue impactado por un artefacto pirotécnico mientras se desplazaba en su motocicleta por el barrio Camilo Torres

Juan Diego López, funcionario de la Secretaría de Salud, explicó que en el último año se presentaron 16 quemados y que desafortunadamente este año ya oficialmente en diciembre hay una persona lesionada en el rostro por una papeleta

“A las 3 de la mañana recibimos la primera notificación de un hombre de 22 años en el barrio Camilo Torres, donde la primera la versión que nos cuentan del sistema de vigilancia en salud pública, es que el hombre se desplazaba en su moto como repartidor de domicilios, ese es su trabajo, regresaba en su a su residencia y le cayó una papeleta y tiene esas dos lesiones.”; dijo López

La versión inicial es que por accidente este motociclista fue impactado por una papeleta, hasta el momento no se conoce más información al respecto

La Alcaldía lanzó la campaña en contra del uso de la pólvora denominado historias para no contar