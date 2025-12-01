Antioquia refuerza la formación docente para prevenir y atender violencias sexuales

La Pintada, Antioquia

La estrategia liderada por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación en articulación con la Dirección de Institución Disciplinaria, ya ha llegado a 33 municipios del departamento y ha contado con la participación de más de 7 mil 400 docentes y directivos docentes.

“Se ha registrado una variación importante, pasando de 150 a 90 reportes. El objetivo es generar conciencia y evitar el crecimiento de estos delitos”, fueron los señalamientos del Director de Institución Disciplinaria, José Ignaio Muriel.

La meta para el 2026 es llevar esta iniciativa a todos los municipios no certificados del departamento, ampliando el alcance y garantizando una mayor preparación del personal educativo frente a situaciones que vulneran a niños, niñas y adolescentes.

Durante la jornada, docentes de La Pintada destacaron la importancia de recibir información clara sobre sus deberes y responsabilidades.

El compromiso de la Gobernación de Antioquia se reafirma con el acompañamiento a las comunidades educativas y la protección de la infancia mediante procesos de formación y fortalecimiento institucional.