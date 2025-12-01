Antioquia refuerza la formación docente para prevenir y atender violencias sexuales
La gobernación de Antioquia realizó en el municipio de La Pintada el foro departamental sobre violencias sexuales en ambientes escolares.
La estrategia liderada por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación en articulación con la Dirección de Institución Disciplinaria, ya ha llegado a 33 municipios del departamento y ha contado con la participación de más de 7 mil 400 docentes y directivos docentes.
“Se ha registrado una variación importante, pasando de 150 a 90 reportes. El objetivo es generar conciencia y evitar el crecimiento de estos delitos”, fueron los señalamientos del Director de Institución Disciplinaria, José Ignaio Muriel.
La meta para el 2026 es llevar esta iniciativa a todos los municipios no certificados del departamento, ampliando el alcance y garantizando una mayor preparación del personal educativo frente a situaciones que vulneran a niños, niñas y adolescentes.
Durante la jornada, docentes de La Pintada destacaron la importancia de recibir información clara sobre sus deberes y responsabilidades.
El compromiso de la Gobernación de Antioquia se reafirma con el acompañamiento a las comunidades educativas y la protección de la infancia mediante procesos de formación y fortalecimiento institucional.