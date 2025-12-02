Identifican al hombre que fue asesinado dentro de un estanquillo en Pereira; van 197 homicidios

Pereira

La víctima es Jesús Uriel López Cárdenas, de 51 años de edad y natural de La Unión, Valle, al parecer, recibió cinco impactos con arma de fuego.

Según información de las autoridades, el homicidio ocurrió dentro de un estanquillo ubicado en la carrera 29 con calle 15 de Pereira, hasta dónde habrían llegado dos hombres que dispararon contra López Cárdenas y luego huyeron del sitio.

El mayor Fabián Rivera Campo, comandante de la estación de Policía Pereira, entregó más detalles del crimen.

“El hecho fue reportado a través de una llamada a la línea de emergencia 123. Uniformados adscritos al modelo de servicio de Policía acudieron al lugar, donde encontraron un hombre con heridas ocasionadas por arma de fuego al interior del establecimiento comercial", afirmó el mayor.

Versiones de testigos señalan que los atacantes llegaron directamente hasta la víctima y le dispararon sin mediar palabra. Aunque inicialmente algunos ciudadanos describieron el caso como un acto de intolerancia, las autoridades analizan diversas hipótesis sobre los móviles del asesinato.

Este hecho corresponde al homicidio número 197 registrado en Pereira durante el 2025.

Las unidades de investigación continúan recopilando información técnica, revisando cámaras de seguridad de la zona y tomando testimonios que ayuden a identificar a los responsables y establecer las circunstancias que rodearon el caso.

