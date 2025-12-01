Las intensas lluvias se extenderán hasta el 15 de diciembre en Antioquia

Atención de derrumbes y afectaciones en las vías de Antioquia por las lluvias. Foto: Gobernación de Antioquia.

Antioquia

La gobernación de Antioquia, a través de la secretaría de Infraestructura Física, está atendiendo varias vías afectadas por emergencias generadas por las lluvias . Estas son Barbosa – Concepción, San Antonio de Prado – Alto del Chuscal, San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo y San Vicente – Concepción y la vía San Rafael – San Carlos.

“Donde ya hay transpirabilidad en esas vías, tenemos maquinaria, continuamos removiendo el material que cae a la calzada. Recomendamos a todas las personas que vayan por las vías a cargo del departamento transitar en la mayor cantidad posible en las horas del día para que no tengamos dificultades”, reportó Horacio Gallón, de Infraestructura Física de Antioquia.

Aunque se registraron varias emergencias en el departamento, no hubo situaciones graves ni personas fallecidas, por lo que la alerta contenía activa.

Las autoridades manifestaron que la temporada de más lluvias se extenderá con la misma magnitud hasta el 15 de diciembre, por lo que recomiendan a las personas tener precaución en las quebradas y laderas debido a la saturación de agua en estas zonas.