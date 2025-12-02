Vehículo fantasma dejó dos mujeres lesionadas en zona rural de Risaralda, Caldas

Manizales

En la vereda Quiebra de Santa Bárbara, de Risaralda, Caldas se presentó un accidente de tránsito que dejó dos mujeres lesionadas luego de ser embestidas por un vehículo tipo turbo cuyo conductor, según testigos se dio a la fuga tras el impacto.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Risaralda respondió al llamado de la comunidad y desplazó la Móvil 4 con dos unidades para atender la emergencia registrada en la Finca San Juan. A su llegada, los socorristas realizaron valoración primaria, estabilización e inmovilización de las afectadas, quienes presentaban lesiones de consideración.

“Se recibe un informe por parte de la Policía Nacional su estación La Margarita, en la cual están informando un accidente de tránsito en la vía Las Margaritas que ahora es Santa Bárbara. En más exactamente en el sector de la finca San Juan, una turbo colisiona una motocicleta dejando dos personas de sexo femenina lesionadas. Este vehículo huye del sitio.”, dijo Carlos Alberto Valencia, comandante de Bomberos de Risaralda

Debido a la gravedad del hecho, fue necesaria la articulación con el Cuerpo de Bomberos de San José, que apoyó el traslado de las pacientes al Hospital de San José, donde recibieron atención médica especializada.

Las autoridades fueron notificadas de inmediato para iniciar las investigaciones que permitan identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del suceso.