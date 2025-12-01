“El enviado de EE.UU. en Bogotá debería despertarse, lo emborrachan con salsas y fiestas”: Petro

Duros cuestionamientos hizo el presidente Gustavo Petro hacia el representante de Estados Unidos en Colombia.

El presidente Gustavo Petro cuestionó las actuaciones del enviado especial de Estados Unidos en Colombia, porque no es posible que haya dejado que al mandatario del país que lo acogió, lo incluyeran en la lista Clinton, y que ahora esté juntándose con políticos en fincas de Rionegro.

“Mientras emborrachen mucho al enviado especial de los EE.UU. en las fincas de Rionegro, en haciendas con aguardiente y con caballos de paso fino, no podrá contarle a su presidente Trump que la acumulación de capital se hizo en Colombia con sangre de la gente trabajadora”, señaló.

Le hizo un llamado para que cumpla con su labor de entender la realidad de Colombia, y el trabajo con las cifras reales en la lucha contra el narcotráfico, para que le cuente al mandatario estadounidense, Donald Trump, lo que han hecho en el país.

“Dejó que engañarán a su presidente los mismos narcoterroristas de Colombia. ¡Qué mal!, para los EE.UU. y para Colombia. Por eso terminan cometiendo errores donde se derraman litros de sangre humana”, dijo.

Pues para el mandatario colombiano, es cuestionable que haya dejado que engañaran al presidente estadounidense, los mismos “narcoterroristas de Colombia”.