El enemigo no soy yo, ni Abelardo, es Iván Cepeda y Petro: Mauricio Gómez Amín, exprecandidato

Luego de confirmar su renuncia a su aspiración presidencial y sumarse a la campaña de Abelardo de la Espriella, el senador Mauricio Gómez Amin descartó su aspiración a la Gobernación del Atlántico o la Alcaldía de Barranquilla.

“Yo colgué los guayos. No voy más a Senado, no llevo Senado, no llevo Cámara; solamente me concentro en el debate nacional, en el debate presidencial. A mí no me gusta perpetuarme en las corporaciones públicas”, afirmó el congresista, quien aseguró que ya cumplió un ciclo y que es momento de dar paso a nuevas generaciones.

Además, anunció que viajará este martes a Bogotá para buscar nuevas alianzas que fortalezcan la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el exprecandidato presidencial, dijo que: “Uno tiene que ser humilde, noble, grande, y decir, hombre, uno no está pegando, uno no conecta, uno no está bien en las encuestas, algo está pasando. Uno no puede seguir insistiendo en algo mientras la izquierda avanza unida hacia una candidatura que pone en peligro la democracia de Colombia, que es la de Iván Cepeda. Por eso, yo di el primer paso y doy un paso al costado”.

Aseguró que toma una decisión por el país y no va a permitir que siga subiendo en número Iván Cepeda. Agregó que en la Unidad deben estar personajes como Mauricio Cárdenas o David Luna, pero finalmente, entiende que la unidad es con la gente.

“Yo vengo recorriendo el país hace cinco meses y Abelardo está conectando con la gente. Abelardo está interpretando al pueblo de Colombia, está cansado de la no ejecución y del crecimiento del gasto público”.

Contó que en recientes horas recibió un ataque verbal por parte de Mauricio Cárdenas a quién le responde: “El enemigo no soy yo, el enemigo no es Abelardo, el extremo de este país no soy yo, no es Abelardo, el extremo es Gustavo Petro y es Iván Cepeda, reflexionen y vamos a unirnos por el país, es mi único mensaje, yo no voy a responder a insultos y agravios”.

