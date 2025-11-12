Defensoría del Pueblo activa alertas tempranas ante presencia de grupos armados en Boyacá

Boyacá

La Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), encendió las alarmas por la creciente presencia de grupos armados ilegales en varios municipios del norte y oriente de Boyacá. El organismo indicó que ha identificado un riesgo inminente para la seguridad de las comunidades rurales, especialmente en las zonas limítrofes con Arauca, Casanare y Santander.

Según el informe preliminar, en los últimos meses se ha detectado la llegada de estructuras disidentes y bandas dedicadas al narcotráfico y la extorsión, que buscan establecer corredores de movilidad y control social. Estas organizaciones han afectado la tranquilidad de veredas en municipios como Paz de Río, Paya, Labranzagrande, Cubará y Pisba, donde líderes comunales han denunciado amenazas directas.

“Estamos advirtiendo la posibilidad de un escalamiento de la violencia si no se adoptan medidas urgentes. Las comunidades están atemorizadas y muchas personas han optado por no denunciar por miedo a represalias”, señaló la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá.

#VIDEO | Sobre las alertas tempranas, la Defensora del Pueblo regional, Luisa Martínez, dice que están atentos, sobre todo, por amenazas a líderes y lideresas en varias partes del departamento de #Boyacá. @DefensoriaCol pic.twitter.com/QnxUZPECIq — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 12, 2025

La entidad solicitó al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales reforzar la presencia institucional y la atención integral en los territorios afectados. En particular, pidió la intervención de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de las familias campesinas, así como la implementación de programas sociales que reduzcan la vulnerabilidad de los jóvenes ante la cooptación de grupos ilegales.

El informe también advierte sobre la presión a transportadores, comerciantes y líderes locales, además de restricciones a la movilidad en algunas zonas rurales. “No se trata solo de un tema de seguridad, sino de derechos humanos. La presencia de actores armados compromete la libertad, la educación y el acceso a la salud de las comunidades más apartadas”, subrayó la institución.

La Defensoría recordó que Boyacá, tradicionalmente percibido como un territorio pacífico, se ha convertido en una zona de tránsito estratégico para estructuras que operan entre los Llanos Orientales y el centro del país. Por ello, insistió en que se requiere una acción articulada del Estado para prevenir la expansión de estos grupos y proteger la vida de los habitantes rurales.

“El mensaje es claro: Boyacá no puede ser escenario de guerra. Llamamos a la acción inmediata y coordinada de todas las instituciones para garantizar la seguridad y los derechos de la población civil”, puntualizó la Defensoría.