Fiscalía solicitó medida de aseguramiento carcelaria para Nicolás Petro Burgos

Este martes, la Fiscalía solicitó medida intramural para el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, tras su imputación por presuntos delitos relacionados con la administración pública y el manejo de recursos. La solicitud fue presentada por la fiscal Lucy Marcela Laborde.

“Esta delegada solicita a su señoría se imponga medidas de aseguramiento privativa de la libertad al señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Mi primera solicitud tiene que ver con la urgencia y la necesidad de la imposición de esta medida”, dijo la fiscal.

¿Qué cargos afronta Nicolás Petro?

Los cargos en su contra incluyen peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documentos públicos y privados, e interés indebido en la celebración de contratos.

Según la Fiscalía, Petro Burgos habría desviado, presuntamente cerca de 111 millones de pesos de la Gobernación del Atlántico a través de la Fundación Conciencia Social, organización que tenía convenios para la atención de adultos mayores en varios municipios del departamento.

La representante del ente acusador afirmó que el hijo del presidente Gustavo Petro “tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus acciones”. Además, señaló que el exdiputado habría favorecido la adjudicación de al menos dos contratos entre la fundación y la Gobernación del Atlántico, recibiendo posteriormente recursos destinados a fines personales, que involucrarían a él y a su entonces esposa, Daysuris del Carmen y Pedro Name.