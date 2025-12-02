Fiscalía denuncia presunto acceso irregular a información en caso de Nicolás Petro

Este martes, la Fiscalía General de la Nación denunció un presunto acceso irregular a información reservada por parte de ajena al ente acusador en el caso de Nicolás Petro y solicitó una medida de aseguramiento intramural contra el exdiputado del Atlántico.

“Ingresó una persona ajena a la institución Fiscalía General de la Nación. Es así como pongo de presente a su señoría que, al parecer, se obtuvo información clasificada de parte del señor Nicolás Fernando Petro Burgos.”

La delegada de la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde, advirtió una situación que calificó como extraordinaria y que, según dijo, compromete la integridad del proceso.

La fiscal reveló que el 10 de septiembre de 2025, a las 6:00 p. m., llegó a su despacho un poder firmado por Nicolás Petro. El documento estaba dirigido a varias dependencias judiciales, pero no debía ser remitido a su oficina y, además, hacía referencia a una noticia criminal en la que Petro aún no figuraba como vinculado.

“Fue allegado el 10 de septiembre de 2025 a las 6 de la tarde. Llama la atención de esta delegada que el señor Nicolás Fernando Petro no se encuentra vinculado a esta noticia criminal. El señor Nicolás Fernando Petro obtuvo información privilegiada, clasificada y prohibida para el público y llegó este poder a las suscritas. ¿Cómo obtuvo el señor Nicolás Petro la información sobre esta noticia criminal?”, dijo la fiscal.

De acuerdo con Laborde, para poder remitir ese documento era necesario conocer previamente los números internos de radicado, información que no es pública, por lo que concluyó que el investigado habría accedido a datos reservados.

Fiscalía pide detención intramural y señala direccionamiento de contratos

Tras exponer el presunto acceso irregular, la delegada solicitó formalmente imponer a Petro una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Según la Fiscalía, el exdiputado del Atlántico “tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus acciones” y actuó para influir en contratos celebrados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, a través de la Fundación FUCOSO, apropiándose de recursos en beneficio propio y de terceros.

Durante la audiencia, Laborde pidió:

“Esta delegada solicita a su señoría se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad al señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Mi primera solicitud tiene que ver con la urgencia y la necesidad de la imposición de esta medida. Ahora sí, su señoría, esta delegada solicita a usted imponer al señor Nicolás Fernando Petro Burgos medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión intramural, conforme al artículo 307, literal A, del Código de Procedimiento Penal.”

La Fiscalía añadió que Petro habría utilizado su posición como diputado para direccionar contratos, exigir la falsificación de documentos privados y emplear dichos documentos en declaraciones obligatorias como funcionario público, incluyendo reportes de bienes, rentas y conflictos de interés.