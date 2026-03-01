Ministerio de Minas impulsa nueva granja solar en Barrancabermeja que beneficiará a 3.000 personas

El Ministerio de Minas y Energía puso en marcha la construcción de una nueva granja solar en Barrancabermeja, un proyecto que beneficiará a cerca de 3.000 habitantes del corregimiento El Llanito y fortalecerá la transición energética en el Magdalena Medio.

La iniciativa, desarrollada en articulación con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, contempla la instalación de 1.628 paneles solares de 615 vatios cada uno en un área de 1,2 hectáreas. La planta, denominada parque solar Campo Gala, tendrá una producción estimada de 1,5 millones de kilovatios hora al año.

Según el Gobierno, esta capacidad permitirá mejorar la estabilidad del servicio eléctrico en sectores vulnerables del municipio y avanzar en la democratización de la generación de energía.

En términos ambientales, el proyecto evitará la emisión de más de 1.044 toneladas de dióxido de carbono durante su primer año de operación, un impacto equivalente a retirar 230 vehículos de circulación o a la absorción de casi 50 mil árboles.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que esta obra hace parte de la política de transición energética promovida por el presidente Gustavo Petro, que busca ampliar la generación distribuida y permitir que las comunidades participen activamente en la producción de energía limpia.

La construcción del parque solar también priorizará la vinculación de mano de obra local, con la proyección de 20 empleos directos y 20 indirectos.

Segunda granja solar en predios de UNIPAZ

En el marco del anuncio, el Gobierno confirmó la estructuración de una segunda granja solar en predios del Instituto Universitario de la Paz, UNIPAZ, sobre la vía a Bucaramanga.

Este nuevo proyecto tendrá una capacidad instalada de 1,1 megavatios pico, incorporará 1.900 paneles solares y requerirá una inversión cercana a los 7.000 millones de pesos. Se estima que el 50 % de la energía generada será destinada al autoconsumo de la institución y el otro 50 % beneficiará a familias de estratos 1 y 2 y a madres comunitarias del municipio.

Con estas iniciativas, en articulación con la Unión Sindical Obrera, USO, el Ministerio de Minas refuerza su apuesta por las energías renovables y consolida a Barrancabermeja como un punto estratégico en la transición energética del país.