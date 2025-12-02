Antioquia llega a 20 personas lesionadas con pólvora

Un adulto quemado con polvora, a pesar de su prohibición.( Cortesía )

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia reportó que entre las 6:00 a.m. y las 2:00 p.m. de este 1 de diciembre de 2025 no se presentaron casos de intoxicación por fósforo blanco ni por metanol, pero sí se registraron 9 nuevos lesionados por pólvora en cuatro municipios del departamento.

Según el informe, los casos se distribuyeron así:

Medellín Hombres de 20, 22, 22, 23, 37 y 27 años resultaron heridos por manipulación u observación de artefactos pirotécnicos, con lesiones que incluyeron quemaduras de primer, segundo y tercer grado, laceraciones y contusiones.

Bello Un hombre de 24 años sufrió quemaduras de tercer grado en un miembro superior por manipulación de voladores.

Itagüí Un hombre de 30 años presentó quemaduras de segundo grado mientras observaba juegos pirotécnicos.

Caucasia Un joven de 18 años sufrió quemaduras de primer grado en tronco y miembro superior por voladores.

Balance frente al año anterior

Con estos nuevos casos, Antioquia acumula 20 lesionados por pólvora durante la jornada del 1 de diciembre, cifra inferior a los 25 reportados en el mismo periodo de 2024.

Campaña de prevención en fin de añoA través de la campaña “Soy Antipólvora: la alegría no se quema, se comparte”, la Gobernación de Antioquia reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora durante las festividades de fin de año y promover celebraciones seguras y responsables.