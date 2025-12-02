¿Adrián Ramos será baja en América para el juego ante Junior? Esto dijo Alex Escobar

Medellín y América de Cali empataron 0-0 en el estadio Atanasio Girardot, en juego que dio cierre a la fecha 4 de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Si bien el resultado no es muy útil para ninguno, es más beneficioso para el equipo vallecaucano, que se encuentre a 3 puntos del Junior en el Grupo A.

Al final del encuentro, Alex Escobar, asistente técnico de David González, hizo un balance de lo que fue el partido, habló de la dirección arbitral y se refirió a Adrián Ramos, quien cerró el juego con molestia, entre otras cosas.

¿Qué dijo Alex Escobar?

Sobre Adrián Ramos

“Estamos jugando con 6 canteranos en una liguilla final, con equipo de mucha jerarquía y de mucha experiencia. Qué nos preocupa, hoy por ejemplo salió un poquito resentido Adrián, de pronto no lo tenemos para el jueves, pero a la vez estamos tranquilos, porque esos que entran a jugar, a cumplir la función que quiere el cuerpo técnico, indudablemente están haciendo las cosas de la mejor manera”.

El planteamiento del partido

“Se hicieron las correcciones que tenían que hacerse, el equipo entró con más ambición y entró más concentrado, salió mejor el segundo tiempo que el primero y tuvimos los deseos de ganar el juego. No tuvimos muchas oportunidades, pero las que tuvimos fueron claras para ganar el juego. Lo más importante, la actitud del equipo fue buena. Es un punto que nos deja con una gran oportunidad, tenemos que ir a Barranquilla a jugarnos la vida como nos la hemos jugado en estos partidos”.

¿Estaba conforme con el empate?

“Conformes en ningún momento, América planteó el segundo tiempo para ganar el partido y tuvo una opción clarísima, en un avance de Cristian que le da una pelota a Tillman, que el momento justo no mete la superficie del pie como tenía que ser, o sino ganábamos el partido”.

Sobre el árbitro José Ortiz

“El tema es delicado opinar, independiente del resultado, creo que las últimas dos faltas para nosotros son fouls, donde el enano (Cristian Barrios), que hizo un gran segundo tiempo, se iba solo. Pero son decisiones arbitrales que toca respetar”.