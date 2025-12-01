VIDEO | “La multa la pago mil veces”: hombre se enfrenta a la Policía por vehículo mal parqueado
Uno de los vehículos implicados acumula multas por más de $4 millones de pesos por exceso de velocidad y mal parqueo.
Bogotá D.C
Las mismas autoridades grabaron un video en medio de un operativo en el que se enfrentaron a un hombre en aparente estado de embriaguez en el barrio La Castellana, en el noroccidente de Bogotá.
La Policía encontró a varias personas en sus vehículos de alta gama al parecer tomando licor y con música a alto volumen, parqueados en una zona prohibida.
Cuando las autoridades abordaron al sujeto, este les contestaba burlándose:“¿La multa?, hágala, papi se la pagó mil veces", “¿Y es que se lo voy a mover? Tan payaso", “A mi no me grabe”.
Aunque una mujer trata de calmar al hombre, este agrede al uniformado, por lo que los demás actúan en defensa de su compañero.
¿Qué pasó con el hombre y con los vehículos?
Desde la Secretaría Distrital de Movilidad indicaron que los agentes de tránsito en ese caso impusieron dos comparendos y uno de los vehículos de marca Mercedes Benz blanco fue inmovilizado.
Por su parte, el otro vehículo deportivo azul tiene acumuladas 4 multas por infringir las normas de tránsito que exceden los 4 millones de pesos. De esas infracciones, 3 son por exceso de velocidad y una es por parquear en una zona indebida.