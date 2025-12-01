VIDEO | “La multa la pago mil veces”: hombre se enfrenta a la Policía por vehículo mal parqueado

“La multa la pago mil veces”: hombre se enfrenta a la Policía por vehículo mal parqueado

Bogotá D.C

Las mismas autoridades grabaron un video en medio de un operativo en el que se enfrentaron a un hombre en aparente estado de embriaguez en el barrio La Castellana, en el noroccidente de Bogotá.

La Policía encontró a varias personas en sus vehículos de alta gama al parecer tomando licor y con música a alto volumen, parqueados en una zona prohibida.

Cuando las autoridades abordaron al sujeto, este les contestaba burlándose:“¿La multa?, hágala, papi se la pagó mil veces", “¿Y es que se lo voy a mover? Tan payaso", “A mi no me grabe”.

Aunque una mujer trata de calmar al hombre, este agrede al uniformado, por lo que los demás actúan en defensa de su compañero.

#BOGOTÁ | La Secretaria de Movilidad impuso dos comparendos e inmovilizó un vehículo al conductor que estaría al parecer en estado de embriaguez conduciendo.



¿Qué pasó con el hombre y con los vehículos?

Desde la Secretaría Distrital de Movilidad indicaron que los agentes de tránsito en ese caso impusieron dos comparendos y uno de los vehículos de marca Mercedes Benz blanco fue inmovilizado.

Por su parte, el otro vehículo deportivo azul tiene acumuladas 4 multas por infringir las normas de tránsito que exceden los 4 millones de pesos. De esas infracciones, 3 son por exceso de velocidad y una es por parquear en una zona indebida.