¿Dónde no habrá servicio de energía este VIERNES 28 de noviembre en el Atlántico?

Este viernes 28 de noviembre, se ejecutarán labores en redes eléctricas en el sector de Villa Campestre en el municipio de Puerto Colombia. Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:50 de la mañana a 5:31 de la tarde, en el sector de las carreras 53 a la 56, entre las calles 96 a la 132.

Mientras tanto, en Barranquilla se realizará el cambio de dos postes a la altura de la calle 73B con carrera 41B, en el barrio Las Delicias, desde las 8:10 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Además, desde las 8:00 de la mañana y hasta las 11:00 de la mañana, se adecuarán redes en los sectores de Villa San Pedro II, Villa San Carlos, Santa María, Las Granjas, calles 74 a la 80 entre la Avenida Circunvalar y la carrera 5 sur en 7 de Abril.

Mantenimientos en Soledad

Para el caso del circuito Salamanca, en el municipio de Soledad, se adelantarán trabajos entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, requiriendo la suspensión del suministro de energía en los barrios El Carnero, Soledad Real, Centro, 12 de Octubre, Cachimbero, Cruz de Mayo, Salcedo, Nuevo Triunfo, Oriental, La María, Cortijo, Santa Ana, El Ferrocarril, Cabrero, Porvenir, calles 18 a la 18A1 con las carreras 42A a la 51A en Costa Hermosa en Soledad, calles 12ª entre las carreras 7B y 7D en Pasadena.

Otros sectores del Atlántico

Por otra parte, se cambiará un poste y se adecuarán redes eléctricas, en la zona turística de Santa Verónica, sector vía al mar entre el kilómetro 64 y la vereda Fray Domingo, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.