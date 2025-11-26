Sectores sin luz en Barranquilla y Tubará este MIÉRCOLES 26 de noviembre: horario de interrupción

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que se realizará varios trabajos preventivos para seguir garantizando el servicio de energía, por lo que será obligatorio suspender el fluido eléctrico en varios sectores de Barranquilla y Tubará.

¿Dónde no habrá luz en Barranquilla?

Serán intervenida una subestación subterránea en inmediaciones del sector del Buenavista, entre las 6:40 de la mañana y las 5:30 de la tarde. Durante estas maniobras estará sin suministro de energía las calles 98 a la 104, entre las carreras 51 a la 52A.

Por otra parte, se trabajará en redes de baja tensión, en el sector de la calle 63B con la carrera 35, en el barrio Recreo, entre las 8:05 de la mañana y las 3:55 de la tarde.

Sin luz en Tubará:

Personal técnico de Air-e Intervenida ejecutará trabajos en redes eléctricas en el sector de Playa Mendoza en Tubará, este miércoles 26 de noviembre.

Las obras se llevarán a cabo en la calle 5, entre las carreras 5 y 6, en el horario de 8:45 de la mañana a 5:00 de la tarde.