¿Qué hacer si se presenta un incendio en esta época navideña?: líneas de atención y precauciones

¿No sabe qué hacer si se presenta un incendio en esta época navideña?: recomendaciones y más

Por estas fechas en las que se celebra la Navidad y más, es normal que las familias se reúnan entre sí para celebrar. En algunos casos, hay asados, cenas y más, pero, todas estas involucran un elemento que si bien es de gran ayuda, también es peligroso si no se emplea de la manera correcta, esta es, el fuego.

Este elemento podemos verlo en fogatas, cocinas, y hasta en el uso de la pólvora y demás artefactos que se utilizan con el fin de entretener a la población. Cuando no existe una buena administración de lo que se está haciendo, pueden ocurrir accidentes.

Debido a ello, junto a Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, brindaron una serie de consejos y recomendaciones a los ciudadanos para evitar tragedias en esta Navidad 2025. Asimismo, el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, reafirmó su compromiso hacia el cuidado de la población.

Recomendaciones para evitar incendios

No sobrecargar las tomas eléctricas ni realizar conexiones informales que puedan generar descargas de luz graves.

No descuidar velas ni ubicarlas junto a elementos que puedan ser inflamables.

No se debe encender fuego sobre gasodomésticos o medidores de gas y estar atentos a la cocción de los alimentos. Cabe destacar que, está prohibido el uso de pólvora, puesto que podría traer graves consecuencias a quien lo esté empleando.

Es necesario cerrar las llaves de gas y desconectar equipos eléctricos y luces navideñas antes de salir de vacaciones y estar siempre pendientes de los niños y no permitirles usar pirotecnia.

No aplicar jabón en caso de una quemadura en la piel, de acuerdo con Bomberos, se debe aplicar agua, llamar a la Línea de Emergencias 123 y seguir las recomendaciones de un profesional de la salud.

Revisar el enchufe del árbol de Navidad, estos no deben estar en mal estado o defectuosos, pues en segundos se pueden generar incendios.

No descuidar o dejar encendido toda la noche el árbol de Navidad toda la noche porque se puede generar un recalentamiento.

Adquirir los dispositivos luminosos para el hogar en establecimientos de confianza y de marcas con calidad garantizada.

Desconectar los inflables navideños que se tengan en el jardín porque en cualquier momento se pueden presentar descargas eléctricas en sus mecanismos de funcionamiento o iluminación.

¿A dónde se puede acudir o comunicar en dado caso?

Según informó la alcaldía, históricamente en el último mes del año es cuando más casos de incendios se presentan en la ciudad, especialmente, durante el 7 y el 8 de diciembre, días en los que se celebra velitas, fechas especiales y tradicionales de Colombia.

A su vez, la alcaldía aclaró que ante cualquier accidente o emergencia, se pueden comunicar a las siguientes líneas de atención:

