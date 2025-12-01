“Nacional no tiene jerarquía, como ningún equipo del FPC”: debate en El Pulso del Fútbol

Atlético Nacional perdió ante Junior de Barranquilla por la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga colombiana y disminuyó en sus posibilidades de clasificar a la final de la Liga colombiana, pues ya no depende de sí mismo.

En El Pulso del Fútbol se abrió el debate sobre si el problema de Nacional está siendo la falta de categoría para momentos clave. César Augusto Londoño prendió la controversia con Steven Arce, al asegurar que ni Nacional, ni ningún equipo tiene jerarquía, palabra que por cierto no es de su agrado.

El problema de Nacional no fue solo el gol, fue la parte defensiva. Fue un desastre y el técnico medio lo arregló. Eso (categoría) no puede aparecer de vez en cuando, ni aparece un ratico. Ni yo como Nacional... No me venga a decir que Nacional tiene jerarquía, por favor. No tiene jerarquía, como ningún otro equipo del fútbol colombiano“, dijo Londoño.

Steven Arce, por su parte, defendió que en Colombia equipos como Nacional sí tienen jerarquía: “Ayer estaban enfrentando dos equipos que tienen jerarquía”, dijo respecto al duelo entre verdolagas y tiburones.

