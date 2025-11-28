Avianca cancela todos los vuelos a Venezuela tras revocación de concesión de aerolíneas

A través de un comunicado, Avianca anunció la cancelación de todos los vuelos desde y hacia Venezuela tras la decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) en el país vecino de cancelar la concesión. Recordemos que esta medida la tomó el instituto luego de que varias aerolíneas aplazaran sus vuelos por la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Según indicó la aerolínea, “la prioridad es y será siempre la seguridad de pasajeros y colaboradores”.

¿Qué pasará con las personas que ya tenían sus tiquetes a Venezuela?

La aerolínea anunció que las personas que ya tenían vuelos programados a Venezuela tendrán las siguientes alternativas:

Si tenía el vuelo sin conexiones , podrá pedir un reembolso proactivo.

, podrá pedir un reembolso proactivo. Si tenía vuelo con conexiones en un mismo tiquete, puede pedir el reembolso parcial y completo

puede pedir el reembolso parcial y completo O puede cambiar su vuelo, pero con destino a Cúcuta con unas condiciones especiales.

Estos cambios podrán hacerse a través de avianca.com, aplicación móvil, Contact Center, oficinas de venta, aeropuertos y, a través de las agencias de viajes, para tiquetes adquiridos por este canal.