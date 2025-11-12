Esta es la oferta de empleo falsa con la que engañaron a colombianos en red de trata de personas

Largas filas en Aeropuerto el Dorado por protestas del sindicato: pasajeros denuncian pérdida de vuelos

20 colombianos fueron engañados con ofertas laborales falsas en Camboya y con la promesa de un salario mensual de mil dólares, pero todo resultó una farsa para retenerlos ilegalmente y quitarles pasaportes y celulares.

Se trató de una oferta que recibieron por redes sociales para trabajar en supuestas plataformas digitales legales. Sin embargo, cuando llegaron al país asiático, fueron despojados de sus pertenencias, sometidos a condiciones de engaño y nunca les cumplieron el pago.

Por tres meses fueron víctimas de amenazas, a pagar por su estadía mientras eran obligados a realizar trabajos ilegales, sin posibilidad de comunicarse con sus familias, ni de abandonar el lugar.

Hasta que uno de ellos, logró esconder un celular, entrar a la aplicación de Migracion Colombia y enviar ubicación a las autoridades.

De esta manera, funcionarios del grupo De Investigación de Migración Colombia contactaron a las autoridades de Camboya, y lograron el rescate de los 20 colombianos.

Los colombianos, en su mayoría bogotanos, ya se encuentran en el país con sus familiares.

¿Cómo identificar ofertas laborales falsas?

Las autoridades han alertado por el aumento en ofertas laborales falsas en Colombia.

Generalmente la facilidad para acceder a estos empleos, es el primer punto para desconfiar, así como los numerosos pagos.

Además, para las ofertas de empleo en el exterior, es recomendable averiguar datos de la empresa, y verificar con agencias la viabilidad de sus servicios.