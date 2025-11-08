Cali alcanza su menor tasa de desempleo en 19 años y mejora la calidad del empleo formal

Crecimiento del empleo formal y mejora en la calidad laboral.

El empleo formal creció en más de 46 mil puestos, impulsado por sectores como salud, educación, manufactura y construcción.

El mercado laboral de Cali presentó resultados positivos entre julio y septiembre de 2025.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, la ciudad sumó mas de 30 mil nuevos ocupados, y la expansión del empleo formal fue de 46.800 posiciones, lo que indica una transición de trabajadores desde la informalidad hacia empleos con mejores condiciones y prestaciones sociales.

Harold Londoño, gerente de Analítica de la Cámara de Comercio de Cali, destacó que esta tendencia refleja un fortalecimiento en la calidad del trabajo.

“La tasa de desempleo se ubicó en el 8,1%, la más baja en los últimos 19 años. También hay que decir que la ciudad viene generando empleo formal, con prestaciones sociales, lo cual mejora la calidad del trabajo en la ciudad”, precisó el directivo.

Generación de empleo

Nueve de las trece actividades productivas que mide el DANE reportaron un comportamiento positivo en generación de empleo.

Entre ellas se destacan los sectores de salud, educación, administración pública, industria manufacturera y construcción, que han mantenido una dinámica constante a lo largo del año.

Estos resultados, según Londoño, están en línea con el dinamismo económico y productivo del Valle del Cauca, reflejado también en el aumento de las exportaciones.

“En la medida que la economía del Valle se internacionaliza, sus empresas conquistan mercados externos y esto se traduce en generación de empleo, especialmente formal”, agregó.

Desafíos

A pesar de los avances, la población fuera de la fuerza laboral aumentó en 18.700 personas, lo que representa un reto para mantener la tendencia positiva.

Los analistas señalan que el desafío ahora es lograr que más caleños ingresen al mercado laboral y que los nuevos empleos sean sostenibles en el tiempo.