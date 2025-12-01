Luis Muriel confirmó que desea regresar a Italia, tras su paso por la MLS: reveladora declaración

Luis Fernando Muriel volvió luego de dos años al Gewiss Stadium para visitar al Atalanta, equipo en el que jugó por cinco temporadas, registró 28 asistencias y marcó 68 goles. El colombiano fue homenajeado por la afición del club italiano, en la previa del partido con Fiorentina.

Durante la visita al estadio, Muriel recordó grandes momentos que vivió en esa cancha con el Atalanta, como el gol de taco que anotó ante el Milán: “Es todo instinto, estas son cosas que no se pueden entrenar. Cuando vi entrar el balón, fue una sensación maravillosa, fue un momento muy, muy hermoso. Todavía lo recuerdo y puedo oír el estadio, puedo oír a todos mis compañeros a mi alrededor. Lo recuerdo todo bien”, le expresó el colombiano al periodista Gianluca Di Marzio.

Tu equipo empata 2-2. Y dibujás este golazo para ganar el partido a los 94'. Maravilla de Luis Muriel 🇨🇴. Delicatessen total. Así le dio el triunfo a Atalanta ante Milan.pic.twitter.com/dFjsbIUb8A — VSports Team (@VSportsTM) December 9, 2023

Es preciso mencionar que Luis Muriel firmó contrato con el Orlando City hasta diciembre de 2026. De momento ha disputado 84 partidos, en los cuales anotó 17 goles y registró 13 asistencias. Sin embargo, no cerró la posibilidad de regresar a Italia en los próximos años: “Veré a mi agente y hablaremos de algunas cosas. Todavía me queda un año de contrato con Orlando. Sí, me gustaría volver. Después del primer año, extrañé mucho el fútbol italiano y a Italia”.

Por último, el colombiano elogió al director técnico Gian Piero Gasperini, quien fue el que le dio la oportunidad de brillar en su momento en el equipo: “Es un entrenador muy exigente, tanto física como tácticamente, que exige mucho a sus jugadores, y quizás cuando las cosas no salen como él quiere, puede sacar a relucir ese carácter fuerte que tiene, y muchos jugadores, al final, no pueden seguir ese ritmo”.

Así fue la visita de Luis Muriel al Gewiss Stadium