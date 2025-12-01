BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/02/2025.- Fotografía de archivo del 25 de noviembre 2024 del ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, hablando durante la ceremonia de conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, en el Teatro Colón en Bogotá (Colombia). Cristo renunció este lunes al cargo para volver a la actividad política de cara a las elecciones de 2026, un día después de que el presidente Gustavo Petro pidiera la renuncia protocolaria a todo su gabinete. EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO

Los resultados de la encuesta Invamer no son positivos, pero vamos a ir subiendo: Juan Fernando Cristo

En las últimas horas el precandidato Juan Fernando Cristo indicó que varios líderes liberales se unirán a su propósito, el anuncio oficial lo hará en horas de la tarde.

“Hoy tenemos un doble motivo de satisfacción, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya registró nuestro partido y está en marcha, lo cual despeja el camino para la participación tanto en las elecciones de Congreso como en las elecciones presidenciales del 2026”, dijo Cristo.

Noticia en desarrollo