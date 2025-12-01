6AM6AM

Programas

Los resultados de la encuesta Invamer no son positivos, pero vamos a ir subiendo: Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo anunciará las alianzas de varios líderes políticos a su campaña

Los resultados de la encuesta Invamer no son positivos, pero vamos a ir subiendo: Juan Fernando Cristo

Los resultados de la encuesta Invamer no son positivos, pero vamos a ir subiendo: Juan Fernando Cristo

04:35

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/02/2025.- Fotografía de archivo del 25 de noviembre 2024 del ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, hablando durante la ceremonia de conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, en el Teatro Colón en Bogotá (Colombia). Cristo renunció este lunes al cargo para volver a la actividad política de cara a las elecciones de 2026, un día después de que el presidente Gustavo Petro pidiera la renuncia protocolaria a todo su gabinete. EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO

En las últimas horas el precandidato Juan Fernando Cristo indicó que varios líderes liberales se unirán a su propósito, el anuncio oficial lo hará en horas de la tarde.

“Hoy tenemos un doble motivo de satisfacción, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya registró nuestro partido y está en marcha, lo cual despeja el camino para la participación tanto en las elecciones de Congreso como en las elecciones presidenciales del 2026”, dijo Cristo.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad