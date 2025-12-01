Lanzaron granada contra una vivienda en la localidad de Kennedy: esto se sabe

Bogotá D.C

Habitantes del barrio Cervantes en el suroccidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy , vivieron momentos de pánico cuando escucharon un estruendo en la noche del domingo 30 de noviembre.

A las 11:47 de la noche, dos delincuentes en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra una vivienda y huyeron inmediatamente.

Minutos después llegaron las unidades antiexplosivos para acordonar la zona y verificar si había presencia de otros artefactos que pusieran en riesgo la seguridad de los habitantes.

Luego de la revisión detallada, descartaron cualquier riesgo y confirmaron que no hubo víctimas fatales o personas heridas.

“Se presentan daños materiales, en lo que son vidrios, puertas y muros de la misma. No hubo heridos ni pérdidas de vidas. Es importante indicar que la Policía Nacional ha volcado todas sus capacidades de inteligencia y policía judicial para dar con los responsables del hecho ”, aseguró el Coronel, Oscar Javier Rodríguez Forero, Oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables de este ataque. Están analizando las cámaras de de seguridad del sector y recogiendo testimonios para esclarecer la ruta de escape de los delincuentes.