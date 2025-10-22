Juan Carlos Pinzón busca presidencia de Colombia y ofrece a Cartagena más seguridad

En Cartagena, más de la mitad de sus ciudadanos —el 57.6%— se sienten inseguros en sus propios barrios.

En medio de este panorama, el exministro de Defensa, exembajador en Washington y candidato presidencial Juan Carlos Pinzón ha venido realizando unas giras en las últimas semanas por la capital de Bolívar, recorriendo los muros de Getsemaní, los mercados de Bazurto y los salones académicos de la Universidad de Cartagena para buscar entender y transformar la realidad de los territorios olvidados.

“Cartagena no puede seguir siendo una postal para el extranjero y una pesadilla para sus propios ciudadanos”, afirmó Pinzón. Su diagnóstico es claro: la inseguridad no se combate solo con pie de fuerza, sino con inteligencia, tecnología y oportunidades.

Su propuesta incluye la creación de un sistema de vigilancia inteligente, articulado con redes comunitarias y patrullaje focalizado, inspirado en modelos exitosos de cooperación internacional.

En materia económica, Pinzón propone un plan de reactivación local que combine inversión privada, formación técnica y estímulos al emprendimiento.

“No basta con decir que Cartagena tiene potencial. Hay que convertir ese potencial en empleo digno, en ingresos sostenibles, en calidad de vida”, señaló.

Su experiencia como vicepresidente de Asobancaria y asesor del Banco Mundial le permite hablar con propiedad sobre modelos de desarrollo inclusivo.

En educación, aunque se han lanzado plataformas para monitorear indicadores, las brechas persisten.

Pinzón plantea una alianza entre gobierno, universidades y sector privado para ampliar la cobertura, mejorar la calidad y conectar la formación con las necesidades reales del mercado laboral.