BEÉLE sigue extendiendo su récord y acaba de anunciar su OCTAVA FECHA en el Movistar Arena

Beéle lo volvió a hacer: acaba de anunciar su octava fecha en el Movistar Arena para el próximo 20 de diciembre, consolidándose como el artista colombiano con más presentaciones consecutivas en este escenario en un mismo año.

Con esta nueva función, el barranquillero suma más de 112.000 asistentes, una cifra histórica que lo posiciona como uno de los fenómenos más grandes de la música urbana en Colombia.

El éxito de Beéle no es casualidad. Todas sus fechas anteriores se agotaron en tiempo récord, comenzando el 14 de noviembre y extendiéndose con funciones los días 15, 16, 21, 22, 26 y 27 de noviembre, además del 17 de diciembre.

Cada noche ha sido una fiesta caribeña con invitados de lujo como Ozuna, Nanpa Básico, Piso 21 y Arcángel, quienes han elevado la experiencia a niveles épicos.

Su puesta en escena ha sorprendido por la calidad visual y sonora: escenarios selváticos, despliegue de luces, fuego y coreografías que acompañan himnos como “Loco”, “Mi Refe”, “No Tiene Sentido”, “La Plena” y “Frente al Mar”. Además, ha aprovechado estos shows para estrenar temas como “Cucuyo”, que se viralizó en redes sociales.

En lo digital, Beéle también marca récords: su álbum “Borondo” debutó en el Top 10 de Billboard Latin Albums y en el Top 4 de Latin Rhythm Albums, mientras que en Spotify se convirtió en el artista colombiano más escuchado a nivel global, superando a figuras como Karol G.

Cuatro de sus canciones se mantienen en el Top 10 nacional, y su impacto internacional crece con giras en Latinoamérica y Estados Unidos.

¿Por qué puede ser el artista del 2026? Su capacidad para llenar arenas, liderar plataformas digitales y conectar con audiencias diversas lo proyecta como el próximo gran ícono latino. Con ocho fechas en el Movistar Arena, colaboraciones internacionales y un estilo que fusiona reguetón, afrobeat y pop, Beéle no solo está rompiendo récords: está construyendo el camino para convertirse en el artista colombiano más influyente del próximo año.