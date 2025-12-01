Imputación contra excanciller Leyva por caso pasaportes ya tiene fecha y hora

Ministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva, en debate de control político en la Comisión segunda del senado, debido al tema de la licitación presentado por los pasaportes. (Colprensa)

JUDICIAL

Para el 9 de diciembre a las 8:30 am quedó programada la audiencia de imputación de cargos en contra del excanciller Álvaro Leyva por el escándalo de la licitación de los pasaportes.

El caso le correspondió a la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Alejandra Ardila Polo, quien ejercerá funciones de juez de control de Garantías.

La audiencia contra el excanciller Leyva Ampliar

La Fiscalía le imputará el delito de prevaricato por acción y de acuerdo con el ente acusador, el exfuncionario sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho en el contexto del proceso de licitación pública cuyo objeto fue “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte; así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.

El caso contra Leyva surgió por cuenta de la declaratoria de desierta en una licitación que favorecía a la compañía Thomas Greg & Sons era la única oferente.

Leyva se opuso y ordenó, sin estudio previo, evitar que esa empresa quedara con el contrato situación que casi le cuesta al país una demanda por más de $250 mil millones. Sin embargo, el contrato con Thomas Greg fue prorrogado hasta abril de 2026.