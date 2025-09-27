Excanciller Álvaro Leyva denuncia en EE.UU a presidente Petro por “montaje” de golpe de Estado

JUSTICIA

El excanciller Álvaro Leyva denunció en la Fiscalía de Estados Unidos al presidente Gustavo Petro y al periodista Juan Diego Quesada, porque según Leyva, habrían hecho un montaje para hacerlo ver como si buscara un golpe de Estado en alianza con el presidente Donald Trump.

La carta es dirigida a la fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi, y allí explica como en la publicación del periodista titulada, “El excanciller Álvaro Leyva buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para tumbar a Petro”, se habrían plasmado una serie de irregularidades.

Dice Leyva que ni él ni su hijo “Jorge Leyva” buscaron apoyo en resepresentes como Mario Díaz Balart o Carlos Antonio Giménez.

“Valga la pena acotar señora Fiscal General, que el contenido de los audios no se refiere en nada a ese particular. De otra parte, le manifiesto, señora Fiscal General, que no conozco ni siquiera un solo asesor de ningún republicano. Ni uno solo. Bien puede usted averiguarlo”, dice la Carta de Leyva.

En concreto Leyva asegura que el periodista y el presidente Petro se aliaron para crear un montaje de presunto golpe de Estado en Colombia con la colaboración de congresistas norteamericanos y el mismo Donal Trump.

“Señora Fiscal General, fácil es colegir que el periodista tantas veces mencionado, señor Juan Diego Quesada y el Presidente Gustavo Petro Urrego, se habrían concertado para filtrar las fraudulentas grabaciones y manipular información (..) con el propósito de exponer y señalar a asesores de congresistas republicanos y congresistas propiamente, e incluso al Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, como copartícipes en un golpe de estado, supuestamente propiciado por estos altísimos funcionarios públicos norteamericanos en confabulación con quien denuncia", se lee en la misiva.