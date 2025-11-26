Hombre murió en La Ceja en medio de una presunta riña familiar con su hijo

La Ceja, Antioquia

Un hombre identificado como Mauricio Rúa Posada, de 46 años, murió en la tarde de este martes luego de ingresar gravemente herido al hospital local de La Ceja, en el Oriente antioqueño. El hecho ocurrió hacia las 6:10 p.m. en el barrio Mobilia, donde la víctima llegó por sus propios medios para solicitar atención médica.

Según el reporte preliminar, el hombre presentaba una lesión con arma cortopunzante en el hemitórax derecho, herida que comprometió órganos vitales y que finalmente le causó la muerte en el centro asistencial pese a los esfuerzos del personal médico.

De acuerdo con la información entregada por la madre del fallecido a las autoridades, la agresión se habría originado durante una riña dentro de la vivienda familiar, en la que habrían participado su hijo y su nieto.

Las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. Según datos oficiales, en lo corrido del año el municipio reporta 4 homicidios.