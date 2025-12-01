En moto llegó Andrés Cepeda al concierto en el Puente de Boyacá

Con todo éxito se hizo el encendido del alumbrado navideño el domingo 30 de noviembre en el histórico Puente de Boyacá.

Fue tal el número de asistentes que sumado a la lluvia provocó que no funcionara el plan de movilidad a tal punto que el cantante bogotano Andrés Cepeda le tocó bajarse del carro y subirse a una moto de la policía nacional. El gobernador, Carlos Amaya le agradeció al artista y se declaró su fan.

“Yo era fan suyo, pero desde hoy hermano soy el más fan. Cuando me dijeron el man se bajó del carro y se subió a la moto. Yo dije, resolvimos el problema. Porque si no se había demorado una hora en ese carro”.

Por su parte el artista agradeció el traslado y reconoció que fueron minutos de mucha adrenalina.

“Es verdad, es verdad, estaba grande el trancón y gracias a la colaboración de la policía me buscaron por allá, estábamos bien arriba, casi en Tierra Negra, me encaramaron en una moto. Fueron unos 15 minutos de una adrenalina pura”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Javier Gustavo Lemus ofreció disculpas a los visitantes por las molestias y reveló que 35 mil colombianos se sumaron al encendido navideño.

“Un balance muy positivo, con un buen comportamiento de los más de 35.000 asistentes al encendido del alumbrado navideño en el Puente de Boyacá. Reconocemos la paciencia de las familias, quienes de diferentes lugares del país se desplazaron a disfrutar de este importante evento liderado por la gobernación de Boyacá”.

Más de 10 millones de bombillos se encendieron en el Puente de Boyacá el turno el 6 de diciembre es la para el Pantano de Vargas.