Derrame de detergente en La Aguacatala enciende alerta ambiental tras accidente en Los Balsos
Corantioquia activa evaluación urgente y ordena suspender uso de agua en la quebrada La Aguacatala por 48 horas.
Medellín, Antioquia
En la madrugada de este lunes un volcamiento en la Loma de Los Balsos dejó como saldo la muerte del conductor de un camión y afectaciones en la movilidad por el derrame de la carga.
El camión involucrado transportaba detergente líquido y parte de la carga terminó derramada en la quebrada La Aguacatala, lo que encendió las primeras alertas; Corantioquia informó que un equipo técnico fue desplazado de inmediato hasta el sitio del accidente para atender la emergencia y comenzar la evaluación del impacto generado por el volcamiento.
Ante la situación, la entidad lanzó una advertencia urgente a los más de 40 usuarios registrados en esta fuente hídrica. Pidieron suspender cualquier tipo de captación o uso del agua durante las próximas 48 horas, mientras avanzan las acciones para reducir riesgos en la salud y contener la afectación ambiental.
Paralelamente, el equipo del Sistema de Información del Recurso Hídrico (PIRAGUA) comenzó a tomar muestras en distintos puntos de la quebrada para determinar el nivel de contaminación, identificar la concentración de sustancias y definir los pasos necesarios para la recuperación del ecosistema. La corporación seguirá haciendo seguimiento continuo y entregará información a la comunidad a medida que avance la limpieza y el análisis de calidad del agua.