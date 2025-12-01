Por un movimiento en masa, 17 personas y tres mascotas fueron evacuadas en Rionegro

Rionegro- Antioquia

Este lunes las autoridades de socorro del municipio de Rionegro atendieron una emergencia ocasionada por las lluvias de las últimas horas que generó un movimiento en masa que afectó varias viviendas, pero por fortuna ninguna persona quedó lesionada.

Según Andrés Pérez Villa, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Rionegro, la situación fue atendida por bomberos y apoyada por la entidad de la alcaldía y la subsecretaría de servicios públicos. En el sitio personal técnico está evaluando las viviendas afectadas para emitir un concepto.

“En este movimiento en masa, tuvimos que evacuar preventivamente a cuatro familias y 17 personas, entre ellas dos menores de edad, además de tres mascotas. La emergencia fue atendida por tres unidades de bomberos y una máquina, gestión del riesgo con cuatro unidades y familia con tres unidades”.

Las familias están siendo atendidas por la alcaldía con protocolos acordes a la emergencia, mientras que personal técnico hace presencia en el lugar evaluando la montaña para evitar una situación peor.